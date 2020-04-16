Жінка, яка продавала у церкві свічки, заразила парафіян Covid-19: усе село закрили

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Четвер, 16 квітня 2020, 20:00

У селі Високопілля Валківського району на Харківщині коронавірус лабораторно підтвердили у 9 осіб, які контактували з пенсіонеркою, що померла 15 квітня у районній лікарні.

Джерело: голова Харківської ОДА Олексій Кучер на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кучера: "Ще офіційно інформації немає, але відомо, що там (у Високопіллі – ред.) станом на 17:00 констатовано 9 підтверджених випадків захворювання. Нам потрібно рекомендувати місцевій владі закрити цей населений пункт і заборонити переміщення людей через цей населений пункт".

Деталі: Чиновники вирішили закрити село на карантин, щоб вірус не поширився на інші села.

Передісторія: Від коронавірусу померла жінка, що продавала у церкві свічки.

Теми: коронавірус Харківська область


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