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Жінка, яка продавала у церкві свічки, заразила парафіян Covid-19: усе село закрили

Четвер, 16 квітня 2020, 20:00
Жінка, яка продавала у церкві свічки, заразила парафіян Covid-19: усе село закрили

У селі Високопілля Валківського району на Харківщині коронавірус лабораторно підтвердили у 9 осіб, які контактували з пенсіонеркою, що померла 15 квітня у районній лікарні.

Джерело: голова Харківської ОДА Олексій Кучер на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кучера: "Ще офіційно інформації немає, але відомо, що там (у Високопіллі – ред.) станом на 17:00 констатовано 9 підтверджених випадків захворювання. Нам потрібно рекомендувати місцевій владі закрити цей населений пункт і заборонити переміщення людей через цей населений пункт".

Деталі: Чиновники вирішили закрити село на карантин, щоб вірус не поширився на інші села.

Передісторія: Від коронавірусу померла жінка, що продавала у церкві свічки.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусХарківська область
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