Женщина, которая продавала в церкви свечи, заразила прихожан Covid-19: все село закрыли

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Четверг, 16 апреля 2020, 20:00

В селе Высокополье Валковского района Харьковской коронавирус лабораторно подтвердили в 9 человек, контактировавших с пенсионеркой, что умерла 15 апреля во районной больницы.

Источник: председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кучера: "Еще официально информации нет, но известно, что там (в Высокополье - ред.) По состоянию на 17:00 констатировано 9 подтвержденных случаев заболевания. Нам нужно рекомендовать местным властям закрыть этот населенный пункт и запретить перемещение людей через этот населенный пункт".

Детали: Чиновники решили закрыть село на карантин, чтобы вирус не распространился на другие села.

Предыстория: От коронавируса умерла женщина, которая продавала в церкви свечи.

Темы: коронавирус Харьковская область


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