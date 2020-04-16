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Женщина, которая продавала в церкви свечи, заразила прихожан Covid-19: все село закрыли

Четверг, 16 апреля 2020, 20:00
Женщина, которая продавала в церкви свечи, заразила прихожан Covid-19: все село закрыли

В селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирус лабораторно подтвердили в 9 человек, контактировавших с пенсионеркой, что умерла 15 апреля в районной больнице.

Источник: председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кучера: "Еще официально информации нет, но известно, что там (в Высокополье - ред.) по состоянию на 17:00 констатировано 9 подтвержденных случаев заболевания. Нам нужно рекомендовать местным властям закрыть этот населенный пункт и запретить перемещение людей через этот населенный пункт".

Детали: Чиновники решили закрыть село на карантин, чтобы вирус не распространился на другие села.

Предыстория: От коронавируса умерла женщина, которая продавала в церкви свечи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусХарьковская область
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