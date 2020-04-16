На Житомирщині згоріли 50 га лісу

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Четвер, 16 квітня 2020, 21:16

Станом на 17:30 16 квітня площа пройденої вогнем лісової пожежі поблизу с. Рудня Житомирської області складає 50 га.

Джерело: ДСНС області

Деталі: На місці пожежі працюють 9 одиниць техніки та 60 працівників ДП "Словечанське СЛГ".

Направлено резервну техніку ДСНС з Хорошівського, Коростишівського та Радомишльського районів.

Загалом, 16 квітня по області у побуті та в екосистемах зареєстровано 48 пожеж.  Сприяють погіршенню пожежної ситуації сильні пориви вітру, які подекуди сягають 17-22 метрів за секунду.

Що було раніше: на Житомирщині не могли погасити пожежу 10 днів.

Українська правда
Теми: ДСНС Житомирщина пожежа


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