На Житомирщині не могли погасити пожежу 10 днів
Вівторок, 14 квітня 2020, 19:43
Пожежу на Житомирщині, яка розпочалася 4 квітня, ліквідували лише у вівторок 14 квітня.
Джерело: Управління ДСНС України у Житомирській області
Деталі: Пожежа була на території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького ДП "Народицький СЛГ".
Наразі на місці події працівники спецлісгоспу проводять патрулювання та контроль за територіями і масивами, на яких у ці дні вирували пожежі.
- У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ, але там триває ліквідація пожежі, що почалася 3 квітня через підпал трави. Там є осередки тління, відкритого вогню, за даними ДСНС, немає.
- Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформаціювід голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
- Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітряпотрапить до Києва.
Українська правда