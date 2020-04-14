На Житомирщині не могли погасити пожежу 10 днів

Пожежу на Житомирщині, яка розпочалася 4 квітня, ліквідували лише у вівторок 14 квітня.

Джерело: Управління ДСНС України у Житомирській області

Деталі: Пожежа була на території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького ДП "Народицький СЛГ".

Наразі на місці події працівники спецлісгоспу проводять патрулювання та контроль за територіями і масивами, на яких у ці дні вирували пожежі.

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