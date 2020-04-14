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На Житомирщині не могли погасити пожежу 10 днів

Вівторок, 14 квітня 2020, 19:43
На Житомирщині не могли погасити пожежу 10 днів

Пожежу на Житомирщині, яка розпочалася 4 квітня, ліквідували лише у вівторок 14 квітня.

Джерело: Управління ДСНС України у Житомирській області

Деталі: Пожежа була на території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького ДП "Народицький СЛГ".

Наразі на місці події працівники спецлісгоспу проводять патрулювання та контроль за територіями і масивами, на яких у ці дні вирували пожежі.

Нагадаємо:

  • У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ, але там триває ліквідація пожежі, що почалася 3 квітня через підпал трави. Там є осередки тління, відкритого вогню, за даними ДСНС, немає.
  • Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформаціювід голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
  • Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітряпотрапить до Києва.

Українська правда

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Теми: ДСНСпожежаЖитомирщина
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