В Житомирской области сгорели 50 га леса

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Четверг, 16 апреля 2020, 21:16

По состоянию на 17:30 16 апреля площадь пройденной огнем лесного пожара вблизи с. Рудня Житомирской области составляет 50 га.

Источник: ДСНС области

Детали: На месте пожара работают 9 единиц техники и 60 работников ГП "Словечанское СЛГ".

Направлено резервную технику ДСНС с Хорошевского, Коростышевского и Радомышльского районов.

В общем, 16 апреля по области в быту и в экосистемах зарегистрировано 48 пожаров. Способствуют ухудшению пожарной ситуации сильные порывы ветра, которые иногда достигают 17-22 метров в секунду.

Что было раньше: На Житомирщине не могли потушить пожар 10 дней

Украинская правда
Темы: ГСЧС Житомирская область пожар


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