З полону звільнили 20 українців: відео обміну

Опубліковане відео, як у четвер Україна звільняє 20 своїх громадян, утримуваних у неволі на окупованих територіях Донбасу.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Процес звільнення полонених проходив у двох місцях: спочатку на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою (Донецька область), потім під Щастям (Луганська область).

На територію ОРДЛО поїхали 17 засуджених за тероризм та державну зраду.

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