З полону звільнили 20 українців: відео обміну
Четвер, 16 квітня 2020, 21:42
Опубліковане відео, як у четвер Україна звільняє 20 своїх громадян, утримуваних у неволі на окупованих територіях Донбасу.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Процес звільнення полонених проходив у двох місцях: спочатку на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою (Донецька область), потім під Щастям (Луганська область).
На територію ОРДЛО поїхали 17 засуджених за тероризм та державну зраду.
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