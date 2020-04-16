З полону звільнили 20 українців: відео обміну

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Четвер, 16 квітня 2020, 21:42

Опубліковане відео, як у четвер Україна звільняє 20 своїх громадян, утримуваних у неволі на окупованих територіях Донбасу.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Процес звільнення полонених проходив у двох місцях: спочатку на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою (Донецька область), потім під Щастям (Луганська область).

На територію ОРДЛО поїхали 17 засуджених за тероризм та державну зраду.

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Теми: обмін Донбас ОРДЛО


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