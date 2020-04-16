Из плена освободили 20 украинцев: видео обмена
Четверг, 16 апреля 2020, 21:42
Опубликовано видео, как в четверг Украина освобождает 20 своих граждан, находившихся в неволе на оккупированных территориях Донбасса.
Источник: Радио Свобода
Детали: Процесс освобождения пленных проходил в двух местах: сначала на КПВВ "майорских" под Горловкой (Донецкая область), затем под Счастьем (Луганская область).
На территорию ОРДЛО поехали 17 осужденных за терроризм и государственную измену.
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