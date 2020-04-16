Майже 100 нових хворих на Covid-19 виявили на Буковині лише за день
У Чернівецькій області протягом четверга, 16 квітня, зафіксували 96 нових випадків зараження коронавірусом.
Джерело: голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook
Деталі: За його словами, найбільше постраждали мешканці Чернівців – 35 людей. Ще 20 осіб з Хотинського району, 18 – з Глибоцького.
Осачук підсумував, що загальна кількість захворювань в регіоні сягнула 758 осіб.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Передісторія:
- За минулу добу в Україні зафіксовано 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 людей померли, водночас 43 одужали за 15 квітня.