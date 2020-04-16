Майже 100 нових хворих на Covid-19 виявили на Буковині лише за день

У Чернівецькій області протягом четверга, 16 квітня, зафіксували 96 нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook

Деталі: За його словами, найбільше постраждали мешканці Чернівців – 35 людей. Ще 20 осіб з Хотинського району, 18 – з Глибоцького.

Осачук підсумував, що загальна кількість захворювань в регіоні сягнула 758 осіб.

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