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Почти 100 новых больных Covid-19 обнаружили на Буковине только за день

Четверг, 16 апреля 2020, 22:36
Почти 100 новых больных Covid-19 обнаружили на Буковине только за день

В Черновицкой области в течение четверга, 16 апреля, зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook

Детали: По его словам, больше всего пострадали жители Черновцов - 35 человек. Еще 20 человек из Хотинского района, 18 - из Глыбоцкого.

Осачук подытожил, что общее количество заболеваний в регионе достигло 758 человек.

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Темы: коронавирусЧерновицкая областьCovid-2019
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