Почти 100 новых больных Covid-19 обнаружили на Буковине только за день
Четверг, 16 апреля 2020, 22:36
В Черновицкой области в течение четверга, 16 апреля, зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом.
Источник: председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook
Детали: По его словам, больше всего пострадали жители Черновцов - 35 человек. Еще 20 человек из Хотинского района, 18 - из Глыбоцкого.
Осачук подытожил, что общее количество заболеваний в регионе достигло 758 человек.
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Предыстория:
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 8 человек умерли, 43 выздоровели за 15 апреля. По количеству заболеваний лидирует Черновицкая область.