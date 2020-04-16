Небезпечно для життя: наразі Київ найбрудніше місто у світі

У деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".

Джерело: Світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Індекс забруднення повітря Києва наразі складає 380. Для порівняння, в столиці Індії Делі цей рівень складає 117, а у китайському Шанхаї – 82.

У столичному ЖК "Яскравий" індекс піднявся до 451 – це небезпечний (Hazardous) рівень.

Передісторія: У Києві в повітрі зафіксовані продукти горіння. Їх вітром принесло, на думку МКДА, з пожеж у Житомирській області та Зоні відчуження.

Водночас ДСНС про дим з зони відчуження не повідомляє.