Небезпечно для життя: наразі Київ найбрудніше місто у світі
Четвер, 16 квітня 2020, 23:54
У деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".
Джерело: Світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir
Деталі: Індекс забруднення повітря Києва наразі складає 380. Для порівняння, в столиці Індії Делі цей рівень складає 117, а у китайському Шанхаї – 82.
У столичному ЖК "Яскравий" індекс піднявся до 451 – це небезпечний (Hazardous) рівень.
Передісторія: У Києві в повітрі зафіксовані продукти горіння. Їх вітром принесло, на думку МКДА, з пожеж у Житомирській області та Зоні відчуження.
Водночас ДСНС про дим з зони відчуження не повідомляє.
Українська правда