У Києві в повітрі зафіксовані продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та Зоні відчуження.

Джерело: Управління з питань цивільного захисту КМДА, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, якого цитує Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У КМДА зазначили, що радіаційний фон у столиці в межах норми. За версією відомства, причиною диму є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження.

Фахівці закликають:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємкості з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Сьогодні, 16 квітня, у другій половині дня у Києві спостерігалося досить незвичне для міста явище – пилова буря. Погіршення метеорологічної видимості відбулося практично на всій території столиці.

Рятувальники запевняють, що ніякої хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе, а також це не пов'язане з пожежами у Зоні відчуження.

Пряма мова Кульбіди: "Причиною утворення такого явища стало посилення швидкості вітру до 15 - 20 м/с західного напрямку, який не має жодного відношення до переміщення повітряної маси з боку Чорнобиля. Крім того, внаслідок тривалої відсутності опадів та пересушування ґрунту, верхні шари цього ґрунту видувалися поривами вітру і переміщалися в приземному шарі атмосферного повітря".

Мер

Що було раніше: На території Житомирської області спостерігається сильний вітер і пилова буря, у зв’язку з чим на дорогах погана видимість і ускладнений рух.

Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягають 17-22 м/с. Влада закликала мешканів залишатись вдома, не підходити до дерев і не залишати біля них транспортні засоби, виходити на вулицю лише за крайньої необхідності, обов’язково в масці.

Через погода у Київський області сталася аварія за участю 6 автомобілів, у результаті чого загинули 4 людини.

Станом на 17:30 16 квітня площа пройденої вогнем лісової пожежі поблизу с. Рудня Житомирської області складає 50 га.

Раніше сталася чергова пожежа у Чорнобильській зоні, а саме у Дитятківському лісництві "Північна Пуща".