У Києві в повітрі зафіксовані продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та Зоні відчуження.

Джерело: Управління з питань цивільного захисту КМДА, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У КМДА зазначили, що радіаційний фон у столиці в межах норми. За версією відомства, причиною диму є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження.

Фахівці закликають:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємкості з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Водночас ДСНС про дим з зони відчуження не повідомляє.

Дослівно: "Протягом дня 16 квітня на території Київської області зафіксовано випадки загорання трав’яного настилу та лісової підстилки, зокрема у Вишгородському, Іванківському районах та на території Ірпінської зони. Також на території міста Києва та Київської області спостерігались непоодинокі випадки спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Крім того, на території Житомирської області триває гасіння декількох осередків загорання трав’яного настилу.

Разом з тим повідомляємо, що протягом дня вітер був західного напрямку, а на вечір змінився на північно-західний. Враховуючи вищевикладене та з урахуванням умов пересування повітряних мас та атмосферного тиску утворилися сприятливі умови для поширення продуктів горіння у повітрі на території міста Києва".

Що було раніше: На території Житомирської області спостерігається сильний вітер і пилова буря, у зв’язку з чим на дорогах погана видимість і ускладнений рух.

Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягають 17-22 м/с. Влада закликала мешканів залишатись вдома, не підходити до дерев і не залишати біля них транспортні засоби, виходити на вулицю лише за крайньої необхідності, обов’язково в масці.

Через погода у Київський області сталася аварія за участю 6 автомобілів, у результаті чого загинули 4 людини.

Станом на 17:30 16 квітня площа пройденої вогнем лісової пожежі поблизу с. Рудня Житомирської області складає 50 га.

Раніше сталася чергова пожежа у Чорнобильській зоні, а саме у Дитятківському лісництві "Північна Пуща".