Опасно для жизни: индекс загрязнения в Киеве зашкаливает

2826 просмотров
Четверг, 16 апреля 2020, 23:54

В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Источник: Мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.

 

В столичном ЖК "Яркий" индекс поднялся до 451 - это опасный (Hazardous) уровень.

 

Предыстория: В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения. Их ветром принесло, по мнению МКДА, из пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения.

В то же время ДСНС о дыме из зоны отчуждения не сообщает.

Темы: Украина Киев пожар


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вспомнить все. 20 знаковых текстов "Украинской правды" за 20 лет 16 апреля 2020, 18:50
Первая мировая война за историю 16 апреля 2020, 14:00
В Беларуси больше больных COVID-19, чем в Украине 16 апреля 2020, 13:58
Все новости
Главные новости
Киев затянуло дымом из Зоны ЧАЭС, горожан просят закрыть окна и не выходить – КГГА
Польша открывает леса и парки и вводит другие смягчения карантина
Кабмин на внеочередном заседании назначил и.о. министра энергетики
Освобожденные из плена сообщают об изнасилованиях и пытках
Все новости
афиша

Телевидение и онлайн: расписание богослужений на Пасху

Фотопроект

18 пар глаз, от которых невозможно оторвать взгляд

Поиск по сайту
Архив
Весь архів