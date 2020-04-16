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Опасно для жизни: на данный момент Киев самый грязный город в мире

Четверг, 16 апреля 2020, 23:54
Опасно для жизни: на данный момент Киев самый грязный город в мире

В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Источник: Мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.

 

В столичном ЖК "Яркий" индекс поднялся до 451 - это опасный (Hazardous) уровень.

 

Предыстория: В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения. Их ветром принесло, по мнению МКДА, из пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения.

В то же время ДСНС о дыме из зоны отчуждения не сообщает.

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Темы: УкраинаКиевпожар
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