Кличко про дим із зони ЧАЕС: на столичні вулиці виїхала спецтехніка

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на вулиці столиці виїхала поливо-мийна техніки "Київавтодору"

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "Зараз вже виїхали спецавто "Київавтодору" для миття столичних вулиць. У зв’язку із задимленістю в місті, пов‘язаною із пожежами в зоні відчуження, вночі і наступними днями будуть збільшені маршрути і кількість поливо-мийної техніки на вулицях столиці.

Бережіть себе! Залишайтеся вдома!".

Передісторія: У Києві в повітрі зафіксовані продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та Зоні відчуження.