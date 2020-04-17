Кличко о дыме из зоны ЧАЭС: на столичные улицы выехала спецтехника

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на улицы столицы выехала поливо-моечная техники "Киевавтодора"

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас уже выехали спецмашина" Киевавтодора "для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы.

Берегите себя! Оставайтесь дома!".

Предыстория: В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения. Их ветром принесло, по мнению КМДА, из пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения.