Кличко о дыме из зоны ЧАЭС: на столичные улицы выехала спецтехника

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Пятница, 17 апреля 2020, 00:38

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на улицы столицы выехала поливо-моечная техники "Киевавтодора"

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас уже выехали спецмашина" Киевавтодора "для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы.

Берегите себя! Оставайтесь дома!".

Предыстория: В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения. Их ветром принесло, по мнению КМДА, из пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения.

Темы: пожар Киев


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