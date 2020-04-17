Ляшко пояснив, чому знов заборонили роботу ринків

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснює, що його постанова з рекомендацією місцевим органам влади заборонити роботу ринків викликана недотриманням протиепідемічних умов.

Джерело: Ляшко в етері телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс- Україна"

Пряма мова: "Коли ми видавали попередню постанову, якою рекомендували відкривати ринки за певних умов ... основна мета, яку ми переслідували - це доступність до харчових продуктів малозабезпеченим верствам населення. Водночас деякі органи місцевого самоврядування сприйняли цю постанову як керівництво до дії і відкрили майже всі ринки"

Деталі: Віктор Ляшко пояснив, що зважаючи на порушення було відкликано постанову, якою прописувалась можливість роботи ринків. Також, за словами Ляшка, додатково видано постанову головного санлікаря, яка "дає рекомендацію органам місцевого самоврядування закрити ринки".

Пряма мова: "Сьогодні у мене на кону стоїть питання стримування коронавірусного захворювання".

Що було раніше: Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину.