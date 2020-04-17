Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объясняет, что его постановление с рекомендацией местным органам власти запретить работу рынков вызвана несоблюдением противоэпидемических условий.

Источник: Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Когда мы выдавали предыдущее постановление, которым рекомендовали открывать рынки при определенных условиях ... основная цель, которую мы преследовали - это доступность к пищевым продуктам малообеспеченным слоям населения. В то же время некоторые органы местного самоуправления восприняли это постановление как руководство к действию и открыли почти все рынки "

Детали: Виктор Ляшко объяснил, что ввиду нарушения были отозваны постановление, которым прописывалась возможность работы рынков. Также, по словам Ляшко, дополнительно издано постановление главного санитарного врача, которая "дает рекомендации органам местного самоуправления закрыть рынки".

Прямая речь: "Сегодня у меня на кону стоит вопрос сдерживания Коронавирусная заболевания".

Что было раньше: Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.