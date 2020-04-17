В армії ще один випадок COVID-19: захворів військовий на Одещині

За минулу добу в Збройних силах України зафіксовано ще один випадок захворювання на коронавірус – на Одещині.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Дослівно: "На 07.00 17 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 2 летальні… За добу підтверджено 1 нових випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: Зазначається, що військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області з 13 квітня проходив лікування в домашніх умовах з діагнозом ГРЗ. 16 квітня йому стало гірше, тож його шпиталізували до інфекційної лікарні міста Одеса. Тест ПЛР дав позитивний результат. Стан війсьвого - стабільний.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) в армії – 277 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 24 особи.

Нагадаємо: За останню добу в Україні зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали.

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