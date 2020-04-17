В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19

За останню добу в Україні зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали 16 квітня.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Facebook

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок".

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 296 випадків;

Волинська область – 122 випадки;

Дніпропетровська область – 89 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 177 випадків;

Закарпатська область – 150 випадків;

Запорізька область – 118 випадків;

Івано-Франківська область – 427 випадків;

Кіровоградська область – 218 випадків;

м. Київ – 705 випадків;

Київська область – 253 випадки;

Львівська область – 203 випадки;

Луганська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 93 випадки;

Полтавська область – 41 випадок;

Рівненська область – 240 випадків;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 353 випадки;

Харківська область – 56 випадків;

Херсонська область – 51 випадок;

Хмельницька область – 38 випадків;

Чернівецька область – 759 випадків;

Черкаська область – 137 випадків;

Чернігівська область – 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.

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