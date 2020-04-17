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В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19

П'ятниця, 17 квітня 2020, 09:41
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19
Фото Думская

За останню добу в Україні зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали 16 квітня.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Facebook

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок".

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 296 випадків;
Волинська область – 122 випадки;
Дніпропетровська область – 89 випадків;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 177 випадків;
Закарпатська область – 150 випадків;
Запорізька область – 118 випадків;
Івано-Франківська область – 427 випадків;
Кіровоградська область – 218 випадків;
м. Київ – 705 випадків;
Київська область – 253 випадки;
Львівська область – 203 випадки;
Луганська область – 9 випадків;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 93 випадки;
Полтавська область – 41 випадок;
Рівненська область – 240 випадків;
Сумська область – 81 випадок;
Тернопільська область – 353 випадки;
Харківська область – 56 випадків;
Херсонська область – 51 випадок;
Хмельницька область – 38 випадків;
Чернівецька область – 759 випадків;
Черкаська область – 137 випадків;
Чернігівська область – 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Передісторія:

  • За 15 квітня в Україні зафіксовано 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 людей померли, водночас 43 одужали.
  • За 14 квітня в Україні зафіксували 392 нові випадки зараження коронавірусом, 10 летальних випадків, однак 24 людини одужали.
  • За 13 квітня в Україні було зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.
  • За 12 квітня в Україні було зафіксовано 325 нових випадків, померли 10 осіб, одужали 8 осіб.
  • За 11 квітня було отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки хвороби, померли 10 людей, одужали теж 10-ро.

Українська правда

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Теми: Українакоронавірус
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