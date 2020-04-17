В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19
За останню добу в Україні зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали 16 квітня.
Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Facebook
Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок".
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 296 випадків;
Волинська область – 122 випадки;
Дніпропетровська область – 89 випадків;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 177 випадків;
Закарпатська область – 150 випадків;
Запорізька область – 118 випадків;
Івано-Франківська область – 427 випадків;
Кіровоградська область – 218 випадків;
м. Київ – 705 випадків;
Київська область – 253 випадки;
Львівська область – 203 випадки;
Луганська область – 9 випадків;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 93 випадки;
Полтавська область – 41 випадок;
Рівненська область – 240 випадків;
Сумська область – 81 випадок;
Тернопільська область – 353 випадки;
Харківська область – 56 випадків;
Херсонська область – 51 випадок;
Хмельницька область – 38 випадків;
Чернівецька область – 759 випадків;
Черкаська область – 137 випадків;
Чернігівська область – 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.