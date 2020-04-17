В армии еще один случай COVID-19: заболел военный на Одещине

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом - в Одесской области.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

Дословно: "На 07.00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных... За сутки подтвержден 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19".

Детали: Отмечается, что военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16 апреля ему стало хуже, он был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса. Тест ПЦР дал положительный результат. Состояние военного - стабильное.

На изоляции (в том числе самоизоляция) в армии - 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 24 человека.

Напомним: За последние сутки в Украине зафиксирован 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек умерли, в то же время 60 выздоровели.

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