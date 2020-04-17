Одеський фонд виходить із проєкту Офісу президента щодо боротьби з COVID-19

Одеський благодійний фонд "Корпорація монстрів", який збирав допомогу бізнесу для боротьби з коронавірусом в Україні, заявив, що не зможе в подальшому працювати в Антикризовому штабі при Офісі президента в Києві, і просить перекласти цю функцію на іншу організацію.

Джерело: звернення фонду до президента Володимира Зеленського, що потрапило в розпорядження "Української правди"

Деталі: БФ "Корпорація монстрів" було обрано як опорний для збору благодійних внесків від бізнесу з ініціативи Зеленського. Він мав приймати кошти від меценатів на свій рахунок і розподіляти їх за напрямами, визначеними командою президента.

Фонд зазначає, що з 17 березня до 5 квітня акумулював на цільовому рахунку понад 349 млн гривень. Із них майже 302 млн гривень перерахував на оплату медичної апаратури, медикаментів і засобів індивідуального захисту. Залишок на рахунку тиждень тому становив 47,15 млн гривень.

Голова фонду Катерина Ножевнікова пояснила, що фонд змушений допомагати рідній Одесі, а тому просить передати функції зі збору коштів для Антикризового штабу іншій організації.

Водночас, "Корпорація монстрів" пропонує провести аудит щодо вже проведеної роботи.

Пряма мова Ножевнікової: "На жаль, попри колосальні зусилля, зроблені вашим Штабом, моїм Фондом, а також регіональним Штабом опору COVlD-19 в Одеській області, створеним за вашою ініціативою, ситуація з підготовкою до пандемії в регіоні залишається плачевною. На сьогодні ми оцінюємо рівень готовності медичних установ області до піку пандемії на 30%.

У таких умовах я і моя команда не можемо виїхати з Одеси та постійно бути у Києві для сприяння роботі Антикризового штабу при Офісі президента. Вважаю, що рівень відповідальності і важливість цієї роботи не допускає виконання її в дистанційному режимі. В умовах цілодобової зайнятості забезпеченням регіону ми не можемо приділяти діяльності Штабу необхідної уваги і педантичності.

У зв'язку з цим, прошу вас перенести завдання Антикризового штабу при Офісі президента на іншу благодійну організацію.

Зі свого боку, гарантую, що БФ "Корпорація монстрів" у максимально стислі терміни перерахує залишок коштів на рахунку зазначеної вами благодійної організації. Гарантую, що ми узгодимо і завіримо всі необхідні для закриття вже здійснених за нашою участю закупівель документи в терміни, які потрібні для їх підготовки.

Також прошу сприяння Вашої команди у фіналізації оформлення необхідних документів та проведення міжнародного аудиту нашого спільного проекту. Ключова причина, з якої мені довіряють тисячі меценатів, – повна прозорість роботи та звітність за кожну копійку. Впевнена, що для Вас аналогічно важлива абсолютна ясність у питанні витрачання цих коштів".

Monsters Corporation (PDF)

Monsters Corporation (Text) ​

Цьому передувало: Наприкінці березня засновниця "Корпорації монстрів" заявляла про неготовність обласної медицини до боротьби з епідемією, і закликала представників влади навести лад у процесах тестування і лікування хворих на COVID-19. В іншому випадку Ножевнікова збиралася закликати бізнес "вийти з процесу".