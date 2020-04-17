Одесский фонд выходит из проекта Офиса президента по борьбе с COVID-19

Одесский благотворительный фонд "Корпорация монстров", собиравший помощь бизнеса для борьбы с коронавирусом в Украине, заявил, что не сможет в дальнейшем работать в Антикризисном штабе при Офисе президента в Киеве, и просит переложить эту функцию на другую организацию.

Источник: обращение фонда к президенту Владимиру Зеленскому, попавшее в распоряжении "Украинской правды"

Детали: БФ "Корпорация монстров" был выбран как опорный для сбора благотворительных взносов от бизнеса по инициативе Зеленского. Он должен был принимать средства от меценатов на свой счет и распределять их по направлениям, определенным командой президента.

Фонд отмечает, что с 17 марта до 5 апреля аккумулировал на целевом счете более 349 млн гривен. Из них почти 302 млн гривен перечислил на оплаты медицинской аппаратуры, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Остаток на счету неделю назад составлял 47,15 млн гривен.

Глава фонда Екатерина Ножевникова объяснила, что фонд вынужден помогать родной Одессе, а потому просит передать функции по сбору средств для Антикризисного штаба другой организации.

В то же время, "Корпорация монстров" предлагает провести аудит по уже проведенной работе.

Прямая речь Ножевниковой: "Увы, не смотря на колоссальные усилия, предпринятые вашим Штабом, моим Фондом, а также региональным Штабом сопротивления COVlD-19 в Одесской области, созданным по вашей инициативе, ситуация с подготовкой к пандемии в регионе остается плачевной. На сегодняшний день мы оцениваем уровень готовности медицинских учреждений области к пику пандемии на 30%.

В таких условиях я и моя команда не можем уехать из Одессы и постоянно присутствовать в Киеве для содействия работе Антикризисного штаба при Офисе президента. Считаю, что уровень ответственности и важность этой работы не допускает выполнения ее в дистанционном режиме. В условиях круглосуточной занятости обеспечением региона мы не можем уделять деятельности Штаба требуемого внимания и щепетильности.

В этой связи, прошу вас перевести задачи Антикризисного штаба при Офисе президента на другую благотворительную организацию.

Со своей стороны, гарантирую, что БФ "Корпорация монстров" в максимально сжатые сроки перечислит остаток средств на счета указанной вами благотворительной организации. Гарантирую, что мы согласуем и заверим все необходимые для закрытия уже осуществленных с нашим участием закупок документы в сроки, которые требуются для их подготовки.

Также прошу содействия Вашей команды в финализации оформления необходимых документов и проведения международного аудита нашего совместного проекта. Ключевая причина, по которой мне доверяют тысячи меценатов, – полная прозрачность работы и отчетность за каждую копейку. Уверена, что для Вас аналогично важна абсолютная ясность в вопросе расходования этих средств".

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Этому предшествовало: В конце марта основательница "Корпорации монстров" заявляла о неготовности областной медицины к борьбе с эпидемией, и призывала представителей власти навести порядок в процессах тестирования и лечения больных. В противном случае Ножевникова намеревалась призвать бизнес "выйти из процесса".