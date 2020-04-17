На блок-постах в Київ не пустили 40 громадян із підвищеною температурою

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:25

На блок-постах на в’їзді в столицю виявили 40 громадян із високою температурою, далі їхатиїм не дозволили.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 17 квітня

Пряма мова: "За вчорашній день на в’їздах, де стоять пости, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла. Шістьох з них оглянули медики швидкої допомоги. Ніхто з цих людей в місто не в’їхав".

Деталі: За словами мера, цим громадянам рекомендували повернутись додому, самоізолюватися на 2 тижні і звернутись до лікаря.

Що було раніше: Київська адміністрація повідомила, що з 16 квітня на в'їздах у Київ перевірятимуть температуру у пасажирів і водіїв. 

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Теми: Київ карантин коронавірус Віталій Кличко


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