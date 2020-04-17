Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На блок-постах в Київ не пустили 40 громадян із підвищеною температурою

П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:25
На блок-постах в Київ не пустили 40 громадян із підвищеною температурою

На блок-постах на в’їзді в столицю виявили 40 громадян із високою температурою, далі їхатиїм не дозволили.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 17 квітня

Пряма мова: "За вчорашній день на в’їздах, де стоять пости, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла. Шістьох з них оглянули медики швидкої допомоги. Ніхто з цих людей в місто не в’їхав".

Деталі: За словами мера, цим громадянам рекомендували повернутись додому, самоізолюватися на 2 тижні і звернутись до лікаря.

Що було раніше: Київська адміністрація повідомила, що з 16 квітня на в'їздах у Київ перевірятимуть температуру у пасажирів і водіїв. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкарантинкоронавірусВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін заявив, що війна закінчиться, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: