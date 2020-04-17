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На блок-постах в Киев не пустили 40 граждан с повышенной температурой

Пятница, 17 апреля 2020, 12:25
На блок-постах в Киев не пустили 40 граждан с повышенной температурой

На блок-постах на въезде в столицу обнаружили 40 граждан с высокой температурой, дальше ехать не разрешили.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 17 апреля

Прямая речь: "За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела. Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи. Никто из этих людей в город не въехал".

Детали: По словам мэра, этим гражданам рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться на 2 недели и обратиться к врачу.

Что было раньше: Киевская администрация сообщила, что с 16 апреля на въездах в Киев будут проверять температуру у пассажиров и водителей.  

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Темы: КиевкарантинкоронавирусВиталий Кличко
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