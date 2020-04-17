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На відміну від ВР, у Зеленського не передавали автомобілі для потреб лікарів

П'ятниця, 17 квітня 2020, 18:19
На відміну від ВР, у Зеленського не передавали автомобілі для потреб лікарів

Автобаза президента, яка має на балансі 232 автомобілі, на відміну від апарату Верховної Ради, не передавала транспортні засоби медичним закладам України на потреби боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Джерело: відповідь на запит журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший")

Дослівно: "Автотранспортні засоби, які перебувають на балансі організації, використовуються в установленому порядку для транспортного забезпечення президента України, Офісу президента України, Державного управління справами (в тому числі закладів охорони здоров’я, які перебувають в управлінні ДУС), а також для обслуговування офіційних заходів та іноземних делегацій".

Деталі: У відповідь на запит журналістів в "Автобазі Державного управління справами" зазначили, що  не передавали транспортні засоби зі свого автопарку медичним закладам України.

Всього на балансі цієї автобази станом на середину квітня було 232 транспортні засоби, серед яких Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford,  йдеться у документі.

Що було раніше: На відміну від ДУС, раніше у Верховній Раді вирішили передати близько тридцяти автомобілів зі свого автопарку у тимчасове користування медичним закладам Києва, які визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаЗеленськийкоронавірусВерховна Радаавто
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