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В отличие от ВР, в Зеленского не передавали автомобили для нужд врачей

Пятница, 17 апреля 2020, 18:19
В отличие от ВР, в Зеленского не передавали автомобили для нужд врачей

Автобаза президента, которая имеет на балансе 232 автомобиля, в отличие от аппарата Верховной Рады, не передавала транспортные средства медицинским учреждениям Украины на нужды борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: ответ на запрос журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый")

Дословно в документе: "Автотранспортные средства, находящиеся на балансе организации, используются в установленном порядке для транспортного обеспечения президента Украины, Офиса президента Украины, Государственного управления делами (в том числе учреждений здравоохранения, находящихся в управлении ГУД), а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций"

Детали: В ответ на запрос журналистов в "Автобазе Государственного управления делами" отметили, что не передавали транспортные средства со своего автопарка медицинским учреждениям Украины.

Всего на балансе этой автобазы состоянию на середину апреля было 232 транспортные средства, среди которых Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford, говорится в документе.

Что было раньше: В отличие от ГУД, ранее в Верховной Раде решили передать около тридцати автомобилей из своего автопарка во временное пользование медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаЗеленскийкоронавирусВерховная Радаавто
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