Пожежі на Житомирщині охопили вже 9 лісгоспів

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 19:16

У Житомирській області відбуваються пожежі у дев’яти лісових господарствах.

Джерело: онлайн-брифінг голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна і голови Держлісагентства Андрія Заблоцького

Пряма мова Заблоцького: "За наявною інформацією, в 9 лісгоспах у Житомирській області на сьогоднішній день є лісові пожежі. Це північна частина Житомирської області".

Деталі: За його словами, пожежі почалися 16 квітня через підпал сільгоспугідь та випалення трави у домогосподарствах.

Зараз з цими пожежами борються 101 пожежна машина та 99 тракторів.

Заблоцький повідомив, що вже вдалося локалізувати 2 тисячі га пожеж, тобто більшість площі вогню знаходиться під контролем пожежніків.

Крім того, за його інформацією, в області зараз спостерігаються невеликі дощі, які допомагають у боротьбі з вогнем.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що кілька сотень людей гасять пожежу на території Виступовицького та Бережестського лісництв на Житомирщині.

Євген Кізілов, УП
Теми: Житомирщина пожежа надзвичайна подія екологія


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