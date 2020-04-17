Пожары в Житомирской охватили уже 9 лесхозов

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Пятница, 17 апреля 2020, 19:16

В Житомирской области пылают пожары в девяти лесных хозяйствах.

Источник: онлайн-брифинг председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечёткина и председателя Гослесагентства Андрея Заблоцкого

Прямая речь Заблоцкого: "По имеющейся информации, в 9 лесхозах в Житомирской области на сегодняшний день есть лесные пожары. Это северная часть Житомирской области".

Детали: По его словам, пожары начались 16 апреля из-за поджога сельхозугодий и сжигания травы в домохозяйствах.

Сейчас с этими пожарами борются 101 пожарная машина и 99 тракторов.

Заблоцкий сообщил, что уже удалось локализовать 2000 га пожаров, то есть большинство площади огня находится под контролем пожарных.

Кроме того, по его информации, в области сейчас наблюдаются небольшие дожди, которые помогают в борьбе с огнем.

Предыстория: Ранее сообщалось, что несколько сотен человек тушат пожар на территории Виступовицкого и Бережестского лесничеств на Житомирщине.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Житомирская область пожар чрезвычайное происшествие экология


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