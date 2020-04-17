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Зеленський боїться, що після Великодня коронавірус може вразити мільйони

П'ятниця, 17 квітня 2020, 21:23
Зеленський боїться, що після Великодня коронавірус може вразити мільйони

Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що якщо допустити скупчення людей на Великдень, то захворюваність на коронавірусну хворобу Covid-19 в Україні може сягнути 2-10% населення.

Джерело: його заява в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Якщо буде велике скупчення, хвиля може з’явитися саме після Великодня, ми можемо мати страшну статистику – від 2 до 10% захворілих від усього українського населення".

Детали: За словами президента, така кількість хворих поставить лікарів перед страшним вибором – обирати серед пацієнтів, кому жити, а кому померти. Тому що в лікарнях просто не вистачить на всіх місць.

Водночас він зауважив, що зараз влада ситуацію "дуже непогано" контролює, і у нас "дуже непогані" цифри.

Нагадаємо: За минулу добу в Україні зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали 16 квітня.

Тож, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірусЗеленськийсвяткуванняCovid-2019
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