Зеленский боится, что после Пасхи коронавирус могут подхватить миллионы

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Пятница, 17 апреля 2020, 21:23

Президент Владимир Зеленский высказал опасение, что если допустить скопления людей на Пасху, то заболеваемость Covid-19 в Украине может достичь 2-10% населения.

Источник: его заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Если будет большое скопление, волна может появиться именно после Пасхи, мы можем иметь страшную статистику - от 2 до 10% заболевших от всего украинского населения".

Детали: По словам президента, такое количество больных поставит врачей перед страшным выбором - выбирать среди пациентов, кому жить, а кому умереть. Потому что в больницах просто не хватит на всех мест.

В то же время он отметил, что сейчас власть ситуацию "очень неплохо" контролирует, и у нас "очень неплохие" цифры.

Напомним: За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек умерли, в то же время 60 выздоровели 16 апреля.

Итого, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирус Зеленский празднования Covid-2019


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