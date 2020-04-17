Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Зараз треба вижити, потім вирулимо

П'ятниця, 17 квітня 2020, 21:41
Зеленський: Зараз треба вижити, потім вирулимо

Президент Володимир Зеленський заявляє, що наразі головне завдання влади і українців – вижити, а після закінчення пандемії коронавірусу будуть "вирулювати" з ситуації, що склалася.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"   

Пряма мова: "Перш за все ми вибрали найвразливішу групу людей – пенсіонерів. Їм треба вижити. Наша задача не комфорт зараз, скажу відверто, (задача – ред.) – вижити. Хліб, масло, молоко, крупи є – виживемо. Пройдемо коронавірус, місяць, півтора пройде – вирулимо. Я в цьому впевнений".

Деталі: За словами президента, наразі влада розробила програму підтримки пенсіонерів, які досягли 80-річного віку – їм додали до пенсії 500 гривень. Зеленський уточнив, що ці кошти їм додали назавжди – не тільки на час коронавірусу.  

Також наразі розробляють до наступного року таку ж програму для людей 75 + років.

Крім того, усім пенсіонерам, які отримують 5 тисяч гривень і менше, за словами Зеленського, додадуть по 1 тисячі гривень.

А з 1 травня буде індексація пенсій для всіх пенсіонерів, включно з тими, яким додали 500 чи тисячу гривень.

Також, за словами Зеленського, уряд розробляє програму підтримки малого та середнього бізнесу – спрощення податкового  тиску, кредитні канікули і програма кредитів під 5-7-9%.

А для безробітних і людей, які повернулися додому з заробітків в інших країнах, будуть створювати нові робочі місця, зокрема, на будівництві доріг, а також запропонують іпотечні програми.   

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • За добу 16 квітня в Україні зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали 16 квітня.
  • Станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкоронавіруспенсіїбізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Зеленський
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: