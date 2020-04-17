Зеленський: Зараз треба вижити, потім вирулимо

Президент Володимир Зеленський заявляє, що наразі головне завдання влади і українців – вижити, а після закінчення пандемії коронавірусу будуть "вирулювати" з ситуації, що склалася.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Перш за все ми вибрали найвразливішу групу людей – пенсіонерів. Їм треба вижити. Наша задача не комфорт зараз, скажу відверто, (задача – ред.) – вижити. Хліб, масло, молоко, крупи є – виживемо. Пройдемо коронавірус, місяць, півтора пройде – вирулимо. Я в цьому впевнений".

Деталі: За словами президента, наразі влада розробила програму підтримки пенсіонерів, які досягли 80-річного віку – їм додали до пенсії 500 гривень. Зеленський уточнив, що ці кошти їм додали назавжди – не тільки на час коронавірусу.

Також наразі розробляють до наступного року таку ж програму для людей 75 + років.

Крім того, усім пенсіонерам, які отримують 5 тисяч гривень і менше, за словами Зеленського, додадуть по 1 тисячі гривень.

А з 1 травня буде індексація пенсій для всіх пенсіонерів, включно з тими, яким додали 500 чи тисячу гривень.

Також, за словами Зеленського, уряд розробляє програму підтримки малого та середнього бізнесу – спрощення податкового тиску, кредитні канікули і програма кредитів під 5-7-9%.

А для безробітних і людей, які повернулися додому з заробітків в інших країнах, будуть створювати нові робочі місця, зокрема, на будівництві доріг, а також запропонують іпотечні програми.

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