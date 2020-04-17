Зеленский: Сейчас надо выжить, потом вырулим

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Пятница, 17 апреля 2020, 21:41

Президент Владимир Зеленский заявляет, что сейчас главная задача власти и украинцев – выжить, а после окончания пандемии коронавируса будут "выруливать" из сложившейся ситуации.

Источник: Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Прежде всего мы выбрали самую уязвимую группу людей – пенсионеров. Им надо выжить. Наша задача не комфорт сейчас, скажу откровенно, (задача – ред.) – выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть – выживем. Пройдем коронавирус, месяц, полтора пройдет – вырулим. Я в этом уверен".

Детали: По словам президента, сейчас власть разработала программу поддержки пенсионеров, достигших 80-летнего возраста – им добавили к пенсии 500 гривен. Зеленский уточнил, что эти средства им добавили навсегда – не только на время коронавируса.

Также сейчас разрабатывают до следующего году такую ​​же программу для людей 75+ лет.

Кроме того, всем пенсионерам, которые получают 5000 гривен и меньше, по словам Зеленского, добавят по 1000 гривен.

А с 1 мая будет индексация пенсий для всех пенсионеров, включая тех, которым добавили 500 или тысячу гривен.

Также, по словам Зеленского, правительство разрабатывает программу поддержки малого и среднего бизнеса – упрощение налогового давления, кредитные каникулы и программа кредитов под 5-7-9%.

А для безработных и людей, которые вернулись домой с заработков в других странах, будут создавать новые рабочие места, в частности, на строительстве дорог, а также предложат ипотечные программы.

Ирина Балачук, УП


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