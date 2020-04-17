У Раді багато акул, які хочуть потопити "Слугу народу" – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Верховній Раді багато "акул", які хочуть потопити пропрезидентську фракцію "Слуга народу", але все залежить від порядності і доброчесності кожного парламентаря монобільшості.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером

Пряма мова: "Цей корабель під назвою "Слуга народу" все залежить лише від нього. З самого початку я надав можливість, аби цей корабель був міцним для команди, яка на борту цього корабля. Головне завдання для нього – просто йти вперед.

Я надав їм можливість, якщо вони хочуть йти вперед, навіть коли є шторм, вони підуть. Все залежить від них.

Але багато у цьому океані, у цій Верховній Раді, дуже багато акул. Дуже багато людей плавають і все хочуть домовитися з цією командою. Зі мною жодна акула не зможе домовитися, а люди вони різні.

Все залежить від кожного у "Слузі народу". Всі хочуть, щоб цей корабель потонув".

Деталі: За його словами, "Слуга народу" спроможна дуже швидко змінювати країну на законодавчому рівні, тому всі у Раді хочуть її "потопити".

Зеленський додав що наразі такої кількості законопроєктів, які прийняла монобільшість за такий короткий термін, не було в історії України.

Чому це важливо: Із вересня 2019 року у "Слузі народу" кілька разів траплялися скандали, після яких неформально повідомлялося про розкол у партії. Офіційно у монобільшості заявляють, що всі скандали перебільшені і все під контролем.

Зазвичай, причинами конфліктів ставали сумнівні рішення окремих парламентарів "СН". Найбільша в історії українського парламенту партія поділена на неформальні групи.

Діяльність деяких нардепів до виборів у Раду була пов'язана із окремими олігархами, підозрюють, що ці олігархи можуть впливати на окремі рішення парламентарів.

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