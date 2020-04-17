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В Раде много акул, которые хотят потопить "Слугу народа" – президент

Пятница, 17 апреля 2020, 22:06
В Раде много акул, которые хотят потопить Слугу народа – президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде много "акул", которые хотят потопить пропрезидентскую фракцию "Слуга народа", но все зависит от порядочности и добродетели каждого парламентария монобольшинсва.

Источник: Зеленский в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером

Прямая речь: "Этот корабль под названием "Слуга народа" все зависит только от него. С самого начала я предоставил возможность, чтобы этот корабль был крепким для команды, которая на борту этого корабля. Главная задача для него – просто идти вперед.

Я предоставил им возможность, если они хотят идти вперед, даже когда есть шторм, они пойдут. Все зависит от них.

Но в этом океане, в этой Верховной Раде, очень много акул. Очень много людей плавают и все хотят договориться с этой командой. Со мной ни одна акула не сможет договориться, а люди они разные.

Все зависит от каждого в "Слуге народа". Все хотят, чтобы этот корабль утонул".

Детали: По его словам, "Слуга народа" способна очень быстро менять страну на законодательном уровне, поэтому все в Раде хотят ее "потопить".

Зеленский добавил, что пока такого количества законопроектов, которые приняла монобольшинство за такой короткий срок, не было в истории Украины.

Почему это важно: От сентября 2019 года в "Слуге народа" несколько раз случались скандалы, после которых неформально сообщалось о расколе в партии. Официально в монобольшинстве заявляют, что все скандалы преувеличены и все под контролем.

Обычно, причинами конфликтов становились сомнительные решения отдельных парламентариев "СН". Крупнейшая в истории украинского парламента партия разделена на неформальные группы.

Деятельность некоторых нардепов до выборов в Раду была связана с отдельными олигархами, подозревают, что эти олигархи могут влиять на отдельные решения этих парламентариев.

Знать больше: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!Команды

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Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВерховная РадаСлуга народа
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