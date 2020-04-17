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Підозрілі закупки тестів та апаратів ШВЛ: у Міноборони службове розслідування

П'ятниця, 17 квітня 2020, 22:25
Підозрілі закупки тестів та апаратів ШВЛ: у Міноборони службове розслідування

Міністерство оборони призначило службове розслідування після матеріалу "Схем" про закупівлі для армії тестів та апаратів ШВЛ у китайської фірми, яка продає модеми.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на речницю міністра оборони Світлану Павловську

Деталі: Службове розслідування призначив голова Міноборони Андрій Таран. Він це зробив після того, як журналісти "Схем" оприлюднили інформацію, що 15–16 квітня Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйона гривень із китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажу модемів та іншого телекомунікаційного обладнання, а від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше, сам працює в структурі Міноборони.

За словами Павловської, угоду ще не було реалізовано, і гроші не перераховувались.

Водночас Міноборони надіслало в редакцію Радіо Свобода таке повідомлення:

"У засобах масової інформації поширюється інформація стосовно начебто укладеного договору з китайською фірмою на придбання засобів медичного захисту. Міноборони спростовує інформацію щодо закупівлі відомством засобів медичного захисту в Китаї".

Але, наголошує видання, у своєму матеріалі журналісти посилались на офіційні дані державного порталу про публічні закупівлі України Prozorro – де вже оприлюднені усі підписані договори Міністерства оборони України з китайською фірмою Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Передісторія: Раніше програма Радіо Свобода "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйонів гривень з китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажі обладнання операторів зв’язку та телекомунікацій.

Майже всі закупівлі відбулися за спрощеною процедурою, тобто замовник не проводив тендер в класичному розумінні, а просто оприлюднив звіт та договір в електронній системі закупівель.

"Українська правда" у Threads

Теми: Міноборонимедицинакорупціякоронавірус
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