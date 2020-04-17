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Подозрительные закупки тестов и аппаратов ИВЛ: в Минобороны служебное расследование

Пятница, 17 апреля 2020, 22:25
Подозрительные закупки тестов и аппаратов ИВЛ: в Минобороны служебное расследование

Министерство обороны назначило служебное расследование после материала "Схем" о закупках для армии тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, которая продает модемы.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны Светлану Павловскую

Детали: Служебное расследование назначил глава Минобороны Андрей Таран. Он это сделал после того, как журналисты "Схем" обнародовали информацию, что 15-16 апреля Министерство обороны Украины заключило договора на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 миллиона гривен с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже модемов и другого телекоммуникационного оборудования, а от имени китайской фирмы договоры подписывает украинец, который, скорее всего, сам работает в структуре Минобороны.

По словам Павловской, соглашение еще не было реализовано, и деньги не перечислялись.

В то же время Минобороны направило в редакцию Радио Свобода следующее сообщение:

"В средствах массовой информации распространяется информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты. Минобороны опровергает информацию о закупке ведомством средств медицинской защиты в Китае".

Однако, отмечает издание, в своем материале журналисты ссылались на официальные данные государственного портала о публичных закупках Украины Prozorro - где уже обнародованы все подписанные договора Министерства обороны Украины с китайской фирмой Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Предыстория: Ранее программа Радио Свобода "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что Министерство обороны Украины заключило договора на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 млн гривен с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже оборудования операторов связи и телекоммуникаций.

Почти все закупки прошли по упрощенной процедуре, то есть заказчик не проводил тендер в классическом понимании, а просто обнародовал отчет и договор в электронной системе закупок.

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Темы: Миноборонымедицинакоррупциякоронавирус
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