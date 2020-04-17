В ООС заявили про нові факти участі Росії у війні на Донбасі
17 квітня на Луганщині співробітниками військової контррозвідки, що перебувають в складі ОКП Об’єднаних сил, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області, задокументовано черговий факт постачання Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на сході України.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Так, під час розмінування територій поблизу позицій Об’єднаних сил, виявлено протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження - ОЗМ-72, виробництва РФ. Цей боєприпас не перебуває на озброєнні Збройних Сил України.
В штабі наголошують, що використання таких мін заборонено Оттавською конвенцією.
Речовий доказ буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення РФ агресивної війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни.
У подальшому боєприпас передадуть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.