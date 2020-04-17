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В ООС заявили про нові факти участі Росії у війні на Донбасі

П'ятниця, 17 квітня 2020, 22:32
В ООС заявили про нові факти участі Росії у війні на Донбасі

17 квітня на Луганщині співробітниками військової контррозвідки, що перебувають в складі ОКП Об’єднаних сил, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області, задокументовано черговий факт постачання Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на сході України.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, під час розмінування територій поблизу позицій Об’єднаних сил, виявлено протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження - ОЗМ-72, виробництва РФ. Цей боєприпас не перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

В штабі наголошують, що використання таких мін заборонено Оттавською конвенцією.

Речовий доказ буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення РФ агресивної війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни.

У подальшому боєприпас передадуть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.

Українська правда

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Теми: ООСбойові діїРосія
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