В ООС заявили про нові факти участі Росії у війні на Донбасі

17 квітня на Луганщині співробітниками військової контррозвідки, що перебувають в складі ОКП Об’єднаних сил, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області, задокументовано черговий факт постачання Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на сході України.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, під час розмінування територій поблизу позицій Об’єднаних сил, виявлено протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження - ОЗМ-72, виробництва РФ. Цей боєприпас не перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

В штабі наголошують, що використання таких мін заборонено Оттавською конвенцією.

Речовий доказ буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення РФ агресивної війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни.

У подальшому боєприпас передадуть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.