В ООС заявили о новых фактах участия России в войне на Донбассе
17 апреля на Луганщине сотрудниками военной контрразведки, находящихся в составе ОКП Объединенных сил задокументировано очередной факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на востоке Украины.
Источник: штаб ООС
Детали: Так, во время разминирования территорий вблизи позиций Объединенных сил, выявлено противопехотную осколочную выпрыгивающую мину кругового поражения - ОЗМ-72, производства РФ. Этот боеприпас не находится на вооружении ВСУ.
В штабе отмечают, что использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией.
Вещественное доказательство будет добавлено к уголовному производству, которое расследуется по фактам ведения РФ агрессивной войны против Украины, а также нарушение законов и обычаев войны.
В дальнейшем боеприпас передадут в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства.