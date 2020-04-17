В ООС заявили о новых фактах участия России в войне на Донбассе

17 апреля на Луганщине сотрудниками военной контрразведки, находящихся в составе ОКП Объединенных сил задокументировано очередной факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на востоке Украины.

Источник: штаб ООС

Детали: Так, во время разминирования территорий вблизи позиций Объединенных сил, выявлено противопехотную осколочную выпрыгивающую мину кругового поражения - ОЗМ-72, производства РФ. Этот боеприпас не находится на вооружении ВСУ.

В штабе отмечают, что использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией.

Вещественное доказательство будет добавлено к уголовному производству, которое расследуется по фактам ведения РФ агрессивной войны против Украины, а также нарушение законов и обычаев войны.

В дальнейшем боеприпас передадут в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства.