УПЦ МП дозволяє вірянам самостійно освячувати паски
Українська православна церква (МП) не проти, щоб віряни самостійно освячували великодні кошики, прочитавши "Отче наш" та пасхальний гімн.
Джерело: член Синоду УПЦ МП Антоній Паканич в ефірі "Свобода слова"
Пряма мова: "Те, що стосується освячення пасхальних кошиків, то тут ми даємо віруючим декілька варіантів, які погоджені з Нацполіцією. Перший варіант, після завершення богослужіння можна піти у храм, підкреслюю не масово, а по черзі, по одній-дві особи, в масці із дотриманням соціальної дистанції. І там посвятити пасхальний кошик
Другий варіант, це більше стосується парафій сільських, коли священик може пройтися вулицею, і люди, виходячи з кошиками, отримають посвячення.
І третій варіант, як виключення. Якщо людина не зможе бути у храмі і освятити кошик у священника, то дозволяється прочитати "Отче наш", пасхальних гімн і посвятити самостійно святою водою".
Деталі: За словами Панича, храми будуть відкриті, проте богослужіння будуть здійснюватись із врахуванням карантинних обмежень.
"Тому я закликаю всіх віруючих із розумінням віднестися до всіх обмежень, із розуміннях і послухом", – додав Панич.
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Нагадаємо:
- Напередодні Великодніх свят 85% українців розповіли, що не планують йти до церкви на свято, місяць тому не планували йти до церкви лише 20% респондентів.