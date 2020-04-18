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УПЦ МП дозволяє вірянам самостійно освячувати паски

Субота, 18 квітня 2020, 00:25
УПЦ МП дозволяє вірянам самостійно освячувати паски

Українська православна церква (МП) не проти, щоб віряни самостійно освячували великодні кошики, прочитавши "Отче наш" та пасхальний гімн. 

Джерело: член Синоду УПЦ МП Антоній Паканич в ефірі "Свобода слова

Пряма мова: "Те, що стосується освячення пасхальних кошиків, то тут ми даємо віруючим декілька варіантів, які погоджені з Нацполіцією. Перший варіант, після завершення богослужіння можна піти у храм, підкреслюю не масово, а по черзі, по одній-дві особи, в масці із дотриманням соціальної дистанції. І там посвятити пасхальний кошик

Другий варіант, це більше стосується парафій сільських, коли священик може пройтися вулицею, і люди, виходячи з кошиками, отримають посвячення.

І третій варіант, як виключення. Якщо людина не зможе бути у храмі і освятити кошик  у священника, то дозволяється прочитати "Отче наш", пасхальних гімн і посвятити самостійно святою водою".

Деталі: За словами Паканича, храми будуть відкриті, проте богослужіння будуть здійснюватись із врахуванням карантинних обмежень. 

"Тому я закликаю всіх віруючих із розумінням віднестися до всіх обмежень, із розуміннях і послухом", – додав Паканич. 

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 Віктор Ляшко: Якщо на релігійні свята не будемо тримати карантин, то 24 квітня дивитимемося на нову динаміку

Нагадаємо:

  • Напередодні Великодніх свят 85% українців розповіли, що не планують йти до церкви на свято, місяць тому не планували йти до церкви лише 20% респондентів.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: церквакарантин
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