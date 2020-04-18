УПЦ МП разрешает верующим самостоятельно освящать пасхи

Украинская православная церковь (МП) не против, чтобы верующие самостоятельно освящали пасхальные корзины, прочитав "Отче наш" и пасхальный гимн.

Источник: член Синода УПЦ МП Антоний Паканич в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "То, что касается освящения пасхальных корзин, то мы даем верующим несколько вариантов, которые согласованы с Нацполицией. Первый вариант, после завершения богослужения можно пойти в храм, подчеркиваю не массово, а по очереди, по одному-два человека, в маске с соблюдением социальной дистанции. И там освятить пасхальную корзину

Второй вариант, это больше касается приходов сельских, когда священник может пройтись по улице, и люди, выходя из корзинами, получат посвящение.

И третий вариант, как исключение. Если человек не сможет в храме и освятить корзину у священника, то разрешается прочитать "Отче наш", пасхальных гимн и посвятить самостоятельно святой водой".

Детали: По словам Паканыча, храмы будут открыты, однако богослужения будут осуществляться с учетом карантинных ограничений.

"Поэтому я призываю всех верующих с пониманием отнестись ко всем ограничений, с смыслах и послушанием", – добавил Паканич.

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Напомним: