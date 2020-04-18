УПЦ МП разрешает верующим самостоятельно освящать пасхи

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Суббота, 18 апреля 2020, 00:25

Украинская православная церковь (МП) не против, чтобы верующие самостоятельно освящали пасхальные корзины, прочитав "Отче наш" и пасхальный гимн.

Источник: член Синода УПЦ МП Антоний Паканич в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "То, что касается освящения пасхальных корзин, то мы даем верующим несколько вариантов, которые согласованы с Нацполицией. Первый вариант, после завершения богослужения можно пойти в храм, подчеркиваю не массово, а по очереди, по одному-два человека, в маске с соблюдением социальной дистанции. И там освятить пасхальную корзину

Второй вариант, это больше касается приходов сельских, когда священник может пройтись по улице, и люди, выходя из корзинами, получат посвящение.

И третий вариант, как исключение. Если человек не сможет в храме и освятить корзину у священника, то разрешается прочитать "Отче наш", пасхальных гимн и посвятить самостоятельно святой водой".

Детали: По словам Паныча, храмы будут открыты, однако богослужения будут осуществляться с учетом карантинных ограничений.

"Поэтому я призываю всех верующих с пониманием отнестись ко всем ограничений, с смыслах и послушанием", – добавил Панич.

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Напомним:

  • Накануне Пасхальных праздников 85% украинцев рассказали, что не планируют идти в церковь на праздник, месяц назад не планировали идти в церковь лишь 21% респондентов.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: церковь карантин


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