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Кличко: Київ на місяць забезпечений усім необхідним для боротьби із COVID-19

Субота, 18 квітня 2020, 01:02
Кличко: Київ на місяць забезпечений усім необхідним для боротьби із COVID-19

Міський голова Києва Віталій Кличко стверджує, що столиця на місяць забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусної інфекції.

Джерело: Кличко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми готові. Медична галузь готова. Усі медичні заклади, які спеціалізуються на інфекційних хворобах, повністю оснащені, що стосується захисту і обладнання. 

Місто Київ отримало велику частину тих матеріалів, які вкрай потрібні. Тобто на наступний місяць місто забезпечене".

Деталі: Кличко вкотре наголосив, що міська влада перша запровадила багато непопулярних кроків для того, щоб зменшити поширення хвороби. 

Що передувало: Станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.

За останню добу зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали.

У Києві наразі зареєстрували 705 заражень, в області – 253.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Віталій КличкоКиїв
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