Кличко: Киев на месяц обеспечен всем необходимым для борьбы с COVID-19

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Суббота, 18 апреля 2020, 01:02

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что столица на месяц обеспечена всем необходимым для преодоления коронавирусной инфекции.

Источник: Кличко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Мы готовы. Медицинская сфера готова. Все медицинские учреждения, которые специализируются на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования.

Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы. То есть на следующий месяц город обеспечен".

Детали: Кличко в очередной раз подчеркнул, что городская власть первая ввела много непопулярных шагов для того, чтобы уменьшить распространение болезни.

Что предшествовало: По состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

За последние сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек умерли, вместе с тем 60 выздоровели.

В Киеве сейчас зарегистрировали 705 заражений, в области – 253.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Виталий Кличко Киев


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