США протестували на коронавірус понад 3,5 мільйона осіб

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Субота, 18 квітня 2020, 02:18

Сполучені Штати протестували на коронавірусну інфекцію 3 мільйона 541 тисячу людей. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Наразі у країні зареєстрували 699 тисяч випадків зараження. Із них вилікувались 58 тисяч хворих. Жертвами захворювання стали майже 37 тисяч осіб.

За останню добу у країні підтвердили майже 30 тисяч нових випадків зараження, померли – 2342 людини.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.

Українська правда
Теми: США коронавірус


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