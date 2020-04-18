США протестували на коронавірус понад 3,5 мільйона осіб
Субота, 18 квітня 2020, 02:18
Сполучені Штати протестували на коронавірусну інфекцію 3 мільйона 541 тисячу людей.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Наразі у країні зареєстрували 699 тисяч випадків зараження. Із них вилікувались 58 тисяч хворих. Жертвами захворювання стали майже 37 тисяч осіб.
За останню добу у країні підтвердили майже 30 тисяч нових випадків зараження, померли – 2342 людини.
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- Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.
Українська правда