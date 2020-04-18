США протестировали на коронавирус более 3,5 миллиона человек

Соединенные Штаты протестировали на коронавирусную инфекцию 3 миллиона 541 тысячу человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Сейчас в стране зарегистрировали 699 тысяч случаев заражения. Из них вылечились 58 тысяч больных. Жертвами заболевания стали почти 37 тысяч человек.

За последние сутки в стране подтвердили почти 30 тысяч новых случаев заражения, умерли – 2342 человека.

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Напомним: