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США протестировали на коронавирус более 3,5 миллиона человек

Суббота, 18 апреля 2020, 02:18
США протестировали на коронавирус более 3,5 миллиона человек

Соединенные Штаты протестировали на коронавирусную инфекцию 3 миллиона 541 тысячу человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Сейчас в стране зарегистрировали 699 тысяч случаев заражения. Из них вылечились 58 тысяч больных. Жертвами заболевания стали почти 37 тысяч человек.

За последние сутки в стране подтвердили почти 30 тысяч новых случаев заражения, умерли – 2342 человека.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничений, которые были введены в США на время эпидемии COVID-19.

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирус
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