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На Житомирщині вогонь охопив 4 тисячі гектарів лісу, згоріли десятки будинків

Субота, 18 квітня 2020, 03:55
На Житомирщині вогонь охопив 4 тисячі гектарів лісу, згоріли десятки будинків
Фото: Віталій Бунечко

У Житомирській області горіло близько 4 тисяч гектарів лісу. Вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Локалізовуємо пожежі на півночі Житомирщини: сьогодні було знищено десятки людських домівок та охоплено вогнем близько 4 тисяч гектарів лісу".

Деталі: Маштабні пожежі тривають на території 6 лісництв Овруцького району. 

Найбільшої шкоди вогонь приніс жителям сіл Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани. Близько 50 осіб евакуювали. Їх переселили до сусідніх сіл. "Потерпілі забезпечені харчуванням та місцем для ночівлі, проте сильний вітер сприяє захопленню нових площ вогнем", – стверджує Бунечко.

Ліквідувати вогонь намагається весь особовий склад ДСНС Овруцького району. Долучились також екіпажі з сусідніх районів."Крім цього, залучено працівників лісгоспів з усією наявною протипожежною технікою", – додав голова ОДА.

 
ФОТО: Віталій Бунечко

Також для приборкання вогню використовується авіація – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – "БАТ-2".

Нагадаємо:

  • Надзвичайники повідомили, що у Житомирській області відбуваються пожежі у дев’яти лісових господарствах.

Українська правда

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Теми: пожежаЖитомирщина
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