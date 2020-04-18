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На Житомирщине огонь охватил 4 тысячи гектаров леса, сгорели десятки домов

Суббота, 18 апреля 2020, 03:55
На Житомирщине огонь охватил 4 тысячи гектаров леса, сгорели десятки домов
Фото: Виталий Бунечко

В Житомирской области горело около 4 тысяч гектаров леса. Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "Локализируем пожары на севере Житомирщины: сегодня были уничтожены десятки человеческих домов и охвачено огнем около 4 тысяч гектаров леса".

Детали: Масштабные пожары продолжаются на территории 6 лесничеств Овручского района.

Самый большой вред огонь принес жителям сел Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы. Около 50 человек эвакуировали. Их переселили в соседние села. "Потерпевшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем", – утверждает Бунечко.

Ликвидировать огонь пытается весь личный состав ГСЧС Овручского района. Присоединились также экипажи из соседних районов. "Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой", – добавил председатель ОГА.

 
ФОТО: Виталий Бунечко

Также для преодоления огня используется авиация – 3 самолета АН-32П и специальная техника ВСУ – "БАТ-2".

Напомним:

  • Чрезвычайники сообщили, что в Житомирской области происходят пожары в девяти лесных хозяйствах.

Украинская правда

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Темы: пожарЖитомирская область
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