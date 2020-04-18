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Коронавірус: одужали майже 600 тисяч людей

Субота, 18 квітня 2020, 05:51
Коронавірус: одужали майже 600 тисяч людей

У всьому світі побороли коронавірус 568 тисяч осіб. Загалом виявили захворювання у 2,2 мільйона людей.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Померли внаслідок хвороби майже 154 тисячі людей.

Найбільше жертв зареєстрували у США – близько 37 тисяч померлих. Окрім того, наразі у Штатах підтвердили 710 тисяч випадків зараження. Водночас побороли хворобу майже 59 тисяч людей.

За числом летальних випадків після США слідує Іспанія. Нині там померли близько 20 тисяч осіб із коронавірусом із підтверджених близько 190 тисяч випадків. Вилікувались майже 75 тисяч хворих.

В Італії померли майже 23 тисяч осіб, вилікувались – близько 43 тисяч людей. 

Трохи більше 14 тисяч летальних випадків зареєстрували у Великій Британії. Усього там виявили 108 тисяч заражених. 

У Франції 147 тисяч людей захворіли на коронавірус. Із них померли 18,6 тисяч осіб, вилікувались – близько 34 тисяч.

Німеччина звітує про 3700 смертей пацієнтів із COVID-19 із 141 тисячі зареєстрованих випадків інфікування. Більше не хворіють на коронавірус 83 тисячі людей.

За останню добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у США – понад 32 тисячі. За цей час в Іспанії підтвердили 5,8 тисяч випадків, в Великій Британії – 5,5 тисяч, у Туреччині – 4,3 тисяч, у Росії – 4 тисячі, у Німеччині – 3,6 тисяч, в Італії – 3,4 тисяч, у Бразилії – 3 тисячі, у Франції – 1,9 тисяч та 1,8 тисяч у Канаді.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.
  • За останню добу зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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