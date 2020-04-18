Коронавирус: выздоровели почти 600 тысяч человек
Во всем мире преодолели коронавирус 568 тысяч человек. В общем обнаружили заболевание у 2,2 миллионов человек.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: Умерли вследствие болезни почти 154 тысячи человек.
Больше всего жертв зарегистрировали в США – около 37 тысяч умерших. Кроме того, сейчас в Штатах подтвердили 710 тысяч случаев заражения. В то же время побороли болезнь почти 59 тысяч человек.
По числу летальных исходов после США следует Испания. Сейчас там умерли около 20 тысяч человек с коронавирусом с подтвержденных около 190 тысяч случаев. Вылечились почти 75 тысяч больных.
В Италии умерли почти 23 тысяч человек, вылечились – около 43 тысяч человек.
Чуть больше 14 тысяч летальных случаев зарегистрировали в Великобритании. Всего там обнаружили 108 тысяч зараженных.
Во Франции 147 тысяч человек заболели коронавирусом. Из них умерли 18,6 тысяч человек, вылечились – около 34 тысяч.
Германия отчитывается о 3,7 тысяч смертей пациентов с COVID-19 из 141 тысячи зарегистрированных случаев инфицирования. Больше не болеют коронавирусом 83 тысячи человек.
За последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в США – более 32 тысячи. За это время в Испании подтвердили 5,8 тысяч случаев, в Великобритании – 5,5 тысяч, в Турции – 4,3 тысяч, в России – 4 тысячи, в Германии – 3,6 тысяч, в Италии – 3,4 тысяч , в Бразилии – 3 тысячи, во Франции – 1,9 тысяч и 1,8 тысяч в Канаде.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним:
- По состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
- За последние сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек умерли, вместе с тем 60 выздоровели.