Російські найманці знову відкривали вогонь – ООС

17 квітня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим "тиші". Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Гнутово, Авдіївки, Опитного, Старогнатівки та Південного.

За попередніми даними розвідки, українські військові відправили на лікування щонайменше двох російських найманців.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – повідомили у штабі.