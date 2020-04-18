Российские наемники снова открывали огонь – ООС

17 апреля российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим "тишины". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минскомими договоренностями должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывали огонь возле Гнутово, Авдеевки, Опытного, Старогнатовки, и Пивденного.

По предварительным данным разведки, украинские военные отправили на лечение не меньше двух российских наемников.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сообщили в штабе.