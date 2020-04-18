Кількість заражень коронавірусом в Україні перевалила за 5 тисяч

В Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19, протягом 17 квітня отримали інформацію про ще 444 хворих і 8 померлих.

Джерело: Центр громадського здоров’я України у Facebook

Деталі: Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 319 випадків (17 одужали);

Волинська обл. — 134 випадки (12 одужали);

Дніпропетровська обл. — 104 випадки (9 одужали);

Донецька обл. — 14 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. — 197 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. — 166 випадків (12 одужали);

Запорізька обл. — 127 випадків (13 одужали);

Івано-Франківська область — 462 випадки (27 одужали);

м. Київ — 770 випадків (30 одужали);

Київська обл. — 280 випадків (16 одужали);

Кіровоградська обл. — 234 випадки (6 одужали);

Львівська обл. — 221 випадок (11 одужали);

Луганська обл. — 9 випадків;

Миколаївська обл. — 31 випадок;

Одеська обл. — 106 випадків;

Полтавська обл. — 49 випадків (9 одужали);

Рівненська обл. — 283 випадки (16 одужали);

Сумська обл. — 82 випадки (10 одужали);

Тернопільська обл. — 366 випадків (31 одужав);

Харківська обл. — 62 випадки (2 одужали);

Херсонська обл. — 56 випадків (6 одужали);

Хмельницька обл. — 41 випадок (4 одужали);

Черкаська обл. — 141 випадок (7 одужали);

Чернівецька обл. — 840 випадків (25 одужав);

Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).

На амбулаторному лікуванні 3 371 пацієнт, з них 225 дітей. Усього госпіталізовано 1 735 осіб, з них 77 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 133 людини, з них 71 чоловік та 62 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).

Загалом 275 людей вже одужали, з них 13 дітей.

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Нагадаємо: 16 квітня в Україні був зафіксований 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли.