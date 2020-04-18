Кількість заражень коронавірусом в Україні перевалила за 5 тисяч
В Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19, протягом 17 квітня отримали інформацію про ще 444 хворих і 8 померлих.
Джерело: Центр громадського здоров’я України у Facebook
Деталі: Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 319 випадків (17 одужали);
Волинська обл. — 134 випадки (12 одужали);
Дніпропетровська обл. — 104 випадки (9 одужали);
Донецька обл. — 14 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 197 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 166 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 127 випадків (13 одужали);
Івано-Франківська область — 462 випадки (27 одужали);
м. Київ — 770 випадків (30 одужали);
Київська обл. — 280 випадків (16 одужали);
Кіровоградська обл. — 234 випадки (6 одужали);
Львівська обл. — 221 випадок (11 одужали);
Луганська обл. — 9 випадків;
Миколаївська обл. — 31 випадок;
Одеська обл. — 106 випадків;
Полтавська обл. — 49 випадків (9 одужали);
Рівненська обл. — 283 випадки (16 одужали);
Сумська обл. — 82 випадки (10 одужали);
Тернопільська обл. — 366 випадків (31 одужав);
Харківська обл. — 62 випадки (2 одужали);
Херсонська обл. — 56 випадків (6 одужали);
Хмельницька обл. — 41 випадок (4 одужали);
Черкаська обл. — 141 випадок (7 одужали);
Чернівецька обл. — 840 випадків (25 одужав);
Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 3 371 пацієнт, з них 225 дітей. Усього госпіталізовано 1 735 осіб, з них 77 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 133 людини, з них 71 чоловік та 62 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).
Загалом 275 людей вже одужали, з них 13 дітей.
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Нагадаємо: 16 квітня в Україні був зафіксований 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли.